В РГУ имени С.А. Есенина планируют открыть НИИ промышленной экологии

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-08T12:07:01+03:00

В этом заинтересованы и университет, и региональное министерство природопользования

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В РГУ имени С.А. Есенина состоялась встреча руководства университета с министром природопользования Рязанской области Сергеем Абрамовым.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия с министерством в области профессиональной подготовки работников природоохранной отрасли, развития волонтерского движения экологической направленности.

По итогам рабочей встречи была выражена обоюдная заинтересованность в создании Научно-исследовательского института промышленной экологии РГУ имени С.А. Есенина, решающего практические задачи предприятий региона в области утилизации, обезвреживания промышленных отходов, выработки экологического поведения предприятий, граждан, научные исследования в области переработки и оборота промышленных и бытовых отходов.

Основой НИИ промышленной экологии РГУ имени С.А. Есенина выступит лабораторный комплекс университета, будут внедрены новейшие методики утилизации и обезвреживания промышленных шлаков и бытовых отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU