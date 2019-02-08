В РГУ имени С.А. Есенина планируют открыть НИИ промышленной экологии
В РГУ имени С.А. Есенина состоялась встреча руководства университета с министром природопользования Рязанской области Сергеем Абрамовым.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия с министерством в области профессиональной подготовки работников природоохранной отрасли, развития волонтерского движения экологической направленности.
По итогам рабочей встречи была выражена обоюдная заинтересованность в создании Научно-исследовательского института промышленной экологии РГУ имени С.А. Есенина, решающего практические задачи предприятий региона в области утилизации, обезвреживания промышленных отходов, выработки экологического поведения предприятий, граждан, научные исследования в области переработки и оборота промышленных и бытовых отходов.
Основой НИИ промышленной экологии РГУ имени С.А. Есенина выступит лабораторный комплекс университета, будут внедрены новейшие методики утилизации и обезвреживания промышленных шлаков и бытовых отходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU