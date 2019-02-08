На рязанской дороге грузовик врезался в легковушку

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-08T10:25:03+03:00

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В четверг, 7 февраля, около 16.40 в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Аварии случилась на Ряжском шоссе – в районе дома №20.

55-летний москвич на грузовике Iveco с полуприцепом, по предварительной информации, стал разворачиваться и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого был 36-летний рязанец.

В результате водитель легковушки получил травмы. Медики оказали ему помощь, госпитализации не потребовалось.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы. В регионе произошло 22 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 2519 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU