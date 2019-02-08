2019-02-08T10:08:44+03:00
Звезды

В Рязанской филармонии отреставрировали зал камерной музыки

Пространство здесь заметно изменили
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

7 февраля в Рязанской областной филармонии открыли отреставрированный зал камерной музыки. Впервые он заработал в 1991 году, однако с тех пор капитального ремонта здесь не было.

Работы начались минувшей осенью. В общей сложности из резервного фонда региона на реконструкцию выделили почти 15 млн. рублей, сообщает издательство «Пресса».

– Для нас было принципиально сохранить эту уникальную площадку и продолжить ее концертную историю, – сказал губернатор Николай Любимов, присутствовавший на открытии.

Зритель после реконструкции в первую очередь заметит изменения в организации пространства: вместо привычного амфитеатра со стационарными креслами теперь здесь партер с передвигающимися креслами. Это сделано для того, чтобы можно было изменять площадку под разные концертные программы.

Напомним, в декабре этого года в Рязани, в том числе в отреставрированном зале, пройдет Первый международный фортепьянный конкурс русской музыки.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Буйного подсудимого рязанский суд отправил в психлечебницу
57 будущих технологов и механиков пройдут практику в РНПК
Чтобы продать краденый мешок с зерном, рязанцы хитроумным способом угнали автомобиль
В РГУ имени С.А. Есенина планируют открыть НИИ промышленной экологии
Руководители рязанской ИК-2 не уследили за азартными играми среди осужденных
Два малосильных рязанца решили чужой холодильник обменять на водку
На рязанской дороге грузовик врезался в легковушку
В рязанской больнице №11 открыли дневной стационар для онкобольных
За год с помощью незаконных врезок рязанцы накачали газа на миллионы рублей
Владелица залитого нечистотами помещения выиграла суд у рязанского ТСЖ
Иллюминацию «Рязань» на улице Почтовой отремонтировали и вернули на место
Возле рязанского онкологического диспансера разрешили-таки парковаться
СКР организовал проверку по факту травмирования рязанского студента упавшей сосулькой
Рязанский минтранс опубликовал ролик об уборке снега, выпавшего сверх «разумных пределов»
Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Святая Агата»
По подозрению во взятке задержан заместитель главы администрации Рязани
Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП: смертельного и с 6 пострадавшими
Во время профобучения рязанцы предпенсионного возраста будут получать приличную стипендию
Пропавшую молодую рязанку ищут уже две недели
Аварии на электросетях из-за снегопада случились в четырех районах Рязанской области
Хаб X5 Retail group под Рязанью заработает уже летом
18-летний рязанский студент получил сотрясение мозга от упавшей с крыши сосульки
Подозреваемая в получении 4 взяток рязанская чиновница арестована