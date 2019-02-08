В Рязанской филармонии отреставрировали зал камерной музыки
7 февраля в Рязанской областной филармонии открыли отреставрированный зал камерной музыки. Впервые он заработал в 1991 году, однако с тех пор капитального ремонта здесь не было.
Работы начались минувшей осенью. В общей сложности из резервного фонда региона на реконструкцию выделили почти 15 млн. рублей, сообщает издательство «Пресса».
– Для нас было принципиально сохранить эту уникальную площадку и продолжить ее концертную историю, – сказал губернатор Николай Любимов, присутствовавший на открытии.
Зритель после реконструкции в первую очередь заметит изменения в организации пространства: вместо привычного амфитеатра со стационарными креслами теперь здесь партер с передвигающимися креслами. Это сделано для того, чтобы можно было изменять площадку под разные концертные программы.
Напомним, в декабре этого года в Рязани, в том числе в отреставрированном зале, пройдет Первый международный фортепьянный конкурс русской музыки.
Фото: Издательство «Пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU