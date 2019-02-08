В рязанской больнице №11 открыли дневной стационар для онкобольных
Его профиль - урологический
Изменить размер текста:
В Рязани в городской клинической больнице №11 начал работать дневной стационар для онкобольных урологического профиля. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, здесь пациенты будут получать химиотерапевтическое лечение, и первые из них уже прошли несколько процедур.
Специалисты областного онкодиспансера патронируют стационар, обсуждая с местными врачами тактики лечения.
- В дальнейшем в урологических отделениях больницы №11 будут работать штатные онкологи, - заявили в минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU