За год с помощью незаконных врезок рязанцы накачали газа на миллионы рублей
В 2018 рязанские газовики выявили 67 случаев самовольного подключения к сетям, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань». Больше всего любителей бесплатного топлива в облцентре, Рязанском и Старожиловском районах. В общей сложности сумма ущерба от этих потребителей превысила 3 миллиона рублей.
После обнаружения врезов, газовики обращались в суд. В итоге в досудебном или судебном порядке рязанцы вернули 1,9 млн. рублей.
24 абонента, незаконно подключившихся к трубе, привлекли к административной ответственности, четырех – к уголовной. Ряд судебных разбирательств продолжаются.
– Если невозможно определить точный период потребления, объем считают по мощности газоиспользующего оборудования за 3 месяца, предшествующие моменту, когда обнаружено подключение, – говорится в сообщении компании.
ИСТОЧНИК KP.RU