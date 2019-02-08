За год с помощью незаконных врезок рязанцы накачали газа на миллионы рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-08T10:40:06+03:00

Две трети этой суммы поставщику они уже вернули

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В 2018 рязанские газовики выявили 67 случаев самовольного подключения к сетям, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань». Больше всего любителей бесплатного топлива в облцентре, Рязанском и Старожиловском районах. В общей сложности сумма ущерба от этих потребителей превысила 3 миллиона рублей.

После обнаружения врезов, газовики обращались в суд. В итоге в досудебном или судебном порядке рязанцы вернули 1,9 млн. рублей.

24 абонента, незаконно подключившихся к трубе, привлекли к административной ответственности, четырех – к уголовной. Ряд судебных разбирательств продолжаются.

– Если невозможно определить точный период потребления, объем считают по мощности газоиспользующего оборудования за 3 месяца, предшествующие моменту, когда обнаружено подключение, – говорится в сообщении компании.

ИСТОЧНИК KP.RU