2019-02-08T09:01:21+03:00
Недвижимость

Владелица залитого нечистотами помещения выиграла суд у рязанского ТСЖ

Ответчик уже нарывался на аналогичный иск, но ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию
Антон КОНОВАЛОВ
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Областной суд поставил точку в разбирательстве между собственницей нежилого помещения в Рязани и ТСЖ «Автотранспортник», обслуживающим дом. Предметом спора был ущерб, нанесенный в результате протечки канализации.

Залитие стоками стоило истице 316 тысяч рублей, однако ТСЖ отказалось возмещать материальный ущерб добровольно. Назначенная судом строительно-техническая экспертиза подтвердила: коммуникации в помещении входят в общедомовую канализационную систему, которую обслуживающая организация должна содержать надлежащим образом.

Также эксперты заключили, что брак допущен еще на этапе строительства, однако «Автотранспортник» ничего не предпринял для исправления ситуации. Даже после аналогичного иска в 2013 году, когда был сделан тот же вывод.

В результате истица получит около 400 тысяч рублей, включая компенсацию судебных расходов. Решение вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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