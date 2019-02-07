2019-02-07T19:12:16+03:00
Общество

Возле рязанского онкологического диспансера разрешили-таки парковаться

До последнего времени в этом месте существовал парадокс: после медицинской консультации люди зачастую выкупали машины с платной парковки
Антоний ВОХЕЧ
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Возле онкодиспансера теперь можно смело парковаться. Фото: сайт "Единой России"Возле онкодиспансера теперь можно смело парковаться. Фото: сайт "Единой России"
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На недавнем заседании фракции «Единая Россия» в гордуме Рязани депутаты обратили внимание на то, что возле рязанского онкологического диспансера установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Парадокс: люди со всей области приезжают на медицинские консультации, а затем им приходится тратить немалые деньги на выкуп машин со штрафной стоянки. Ведь специально оборудованной парковки для посетителей рядом с онкодиспансером нет.

Были составлены соответствующие обращения в горадминистрацию и региональное УМВД. 6 февраля руководитель фракции Елена Волкова получила официальный ответ: дорожные знаки демонтировали 4 февраля.

Такой оптимистичной новостью, которая должна стать тенденцией, поделились на партийном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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