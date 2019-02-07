Возле рязанского онкологического диспансера разрешили-таки парковаться
На недавнем заседании фракции «Единая Россия» в гордуме Рязани депутаты обратили внимание на то, что возле рязанского онкологического диспансера установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Парадокс: люди со всей области приезжают на медицинские консультации, а затем им приходится тратить немалые деньги на выкуп машин со штрафной стоянки. Ведь специально оборудованной парковки для посетителей рядом с онкодиспансером нет.
Были составлены соответствующие обращения в горадминистрацию и региональное УМВД. 6 февраля руководитель фракции Елена Волкова получила официальный ответ: дорожные знаки демонтировали 4 февраля.
Такой оптимистичной новостью, которая должна стать тенденцией, поделились на партийном сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU