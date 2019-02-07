СКР организовал проверку по факту травмирования рязанского студента упавшей сосулькой

СЕГОДНЯ 18:07 2019-02-07T18:12:40+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 7 февраля в Касимове студент техникума водного транспорта был травмирован упавшей с крыши здания сосулькой. Медики констатировали у парня сотрясение мозга.

Касимовский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области организовал по данному факту, обнародованному рядом СМИ, доследственную проверку. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе оценят работу должностных лиц на предмет халатного исполнения своих обязанностей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU