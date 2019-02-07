2019-02-07T17:20:45+03:00
Общество

Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Святая Агата»

Перед киносеансом зрителей ждет часовая презентация кинокартины
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшую субботу, 9 февраля, кинотеатр «Люксор» в ТЦ «Круиз» приглашает на премьеру фильма «Святая Агата».

– 50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством. Когда девушка понимает, что беременна, она решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня не подозревает, что монастырь хранит ужасные темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стены, чтобы о них рассказать. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают, – так создатели описывают кинокартину.

Начало презентации фильма «Святая Агата» в 19.00. Сам киносеанс начнется в 20.00.

Специальная цена на билет – 150 рублей.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле рязанского онкологического диспансера разрешили-таки парковаться
СКР организовал проверку по факту травмирования рязанского студента упавшей сосулькой
Рязанский минтранс опубликовал ролик об уборке снега, выпавшего сверх «разумных пределов»
По подозрению во взятке задержан заместитель главы администрации Рязани
Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП: смертельного и с 6 пострадавшими
Во время профобучения рязанцы предпенсионного возраста будут получать приличную стипендию
Пропавшую молодую рязанку ищут уже две недели
Аварии на электросетях из-за снегопада случились в четырех районах Рязанской области
Хаб X5 Retail group под Рязанью заработает уже летом
18-летний рязанский студент получил сотрясение мозга от упавшей с крыши сосульки
Подозреваемая в получении 4 взяток рязанская чиновница арестована