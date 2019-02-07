Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Святая Агата»
В ближайшую субботу, 9 февраля, кинотеатр «Люксор» в ТЦ «Круиз» приглашает на премьеру фильма «Святая Агата».
– 50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством. Когда девушка понимает, что беременна, она решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня не подозревает, что монастырь хранит ужасные темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стены, чтобы о них рассказать. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают, – так создатели описывают кинокартину.
Начало презентации фильма «Святая Агата» в 19.00. Сам киносеанс начнется в 20.00.
Специальная цена на билет – 150 рублей.
.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU