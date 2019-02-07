Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Святая Агата»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-07T17:20:45+03:00

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В ближайшую субботу, 9 февраля, кинотеатр «Люксор» в ТЦ «Круиз» приглашает на премьеру фильма «Святая Агата».

– 50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством. Когда девушка понимает, что беременна, она решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня не подозревает, что монастырь хранит ужасные темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стены, чтобы о них рассказать. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают, – так создатели описывают кинокартину.

Начало презентации фильма «Святая Агата» в 19.00. Сам киносеанс начнется в 20.00.

Специальная цена на билет – 150 рублей.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU