Рязанский минтранс опубликовал ролик об уборке снега, выпавшего сверх «разумных пределов»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-07T17:44:55+03:00

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В четверг, 7 февраля, министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области опубликовало на своей странице ВКонтакте видеоролик об уборке снега в облцентре.

На кадрах снегоуборочная техника очищает дороги и тротуары на улице Соколовской – здесь и еще на пяти улицах города работают сотрудники ДРСУ филиал ОАО «Рязаньавтодор». По словам директора предприятия Алексея Кондраурова, по контракту организация должна вывезти 16,5 тысяч кубометров снега.

– Городские службы делают все возможное, но количество осадков в этом году перевалило за все разумные пределы, – поясняет в кадре Алексей Кондрауров.

Кстати, по прогнозу синоптиков, в пятницу, 8 февраля, в регионе ожидается лишь небольшой снег, и то местами.Температура воздуха по области ночью -10...-5°С, днем -5...0°С.

Рязань. Уборка снега 6-7 февраля...

ИСТОЧНИК KP.RU