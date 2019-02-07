Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП: смертельного и с 6 пострадавшими

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-07T16:02:44+03:00

Оба этих события случились на трассе М5

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Следственное управление УМВД по Рязанской области пытается установить очевидцев двух ДТП. Одно из них массовое, другое смертельное.

18 января на М5 гражданин Беларуси на грузовике Volvo, по предварительной информации, выехал на «встречку» и столкнулся с пятью автомобилями: Kia Rio, Lada Priora, Audi A6, Ford Mondeo, Renault Logan.

Инцидент произошел в 17.45 на 181 километре трассы. В нем пострадали 6 человек, в том числе 3-летний ребенок.

Вторая авария также случилась на М5, но уже на 201 километре. 27 января в 8.07 Nissan Sentra столкнулся с грузовиком MAN. Сообщается, что 64-летний водитель легкового автомобиля, который в итоге скончался, не уступил дорогу, выезжая со второстепенной на главную.

С информацией об указанных ДТП просят обращаться по адресу улица Фирсова, 12 корп. 1 или по телефону (4912)29-74-99.

ИСТОЧНИК KP.RU