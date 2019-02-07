2019-02-07T15:04:22+03:00
Общество

Во время профобучения рязанцы предпенсионного возраста будут получать приличную стипендию

Власти обещают платить 11 тысяч ежемесячно
Мария БЛИНОВА
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Центр занятости населения начал бесплатное профессиональное обучение людей предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области. Предпенсионный возраст наступает за 5 лет до пенсии по старости, в том числе досрочной.

Рязанцам предлагают ряд образовательных программ по востребованным профессиям. В среднем срок обучения составляет 3 месяца. Пройти курс могут работающие и неработающие люди. Последние во время обучения будут получать ежемесячную стипендию – 11 тысяч рублей.

Для записи на курсы нужно обратиться в Центр занятости населения Рязанской области по месту жительства.

Работодатели тоже могут организовать обучение своих сотрудников предпенсионного возраста. В этом случае организациям компенсируют затраты на обучение: максимальная субсидия на одного сотрудника – не более 68,5 тысяч рублей. Срок учебы не более 3 месяцев.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4912) 24-05-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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