Пропавшую молодую рязанку ищут уже две недели
Волонтеры просят о помощи
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропала 32-летняя Ирина Доронина (Кондратьева).
Еще 24 января Ирина Сергеевна ушла из дома и с тех пор ее местонахождение не известно.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные крашеные, глаза серые.
Была одета в розовую кофту с желтыми полосками, серый свитер в розовую полоску, черные штаны. Верхняя одежда и обувь не известны.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Ирина Дорониной, просят обращаться по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU