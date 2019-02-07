2019-02-07T13:54:33+03:00
Происшествия

Пропавшую молодую рязанку ищут уже две недели

Волонтеры просят о помощи
Мария БЛИНОВА
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропала 32-летняя Ирина Доронина (Кондратьева).

Еще 24 января Ирина Сергеевна ушла из дома и с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы черные крашеные, глаза серые.

Была одета в розовую кофту с желтыми полосками, серый свитер в розовую полоску, черные штаны. Верхняя одежда и обувь не известны.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Ирина Дорониной, просят обращаться по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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