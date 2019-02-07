2019-02-07T13:49:09+03:00
Происшествия

Аварии на электросетях из-за снегопада случились в четырех районах Рязанской области

Губернатор поручил подчиненным оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий
Антон КОНОВАЛОВ
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7 февраля в Рязанской области ликвидируют последствия снегопада, из-за которого около 10 тысяч человек остались без электричества. Аварийно-восстановительные работы ведутся в Скопинском, Спасском, Шиловском и Ряжском районах.

Как говорится в официальном сообщении регионального правительства, губернатор Николай Любимов поручил министерству ТЭК и ЖКХ, а также главам муниципальных образований оказать «Рязаньэнерго» всю необходимую помощь. Кроме того, власти на местах должны проконтролировать обстановку в жилом секторе и на социальных объектах. Последние, кстати, в случае необходимости запитают от резервных источников.

С мониторингом зон отключения и опиловкой деревьев энергетикам помогает аэромобильная оперативная группа областного управления МЧС - 60 человек и 18 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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