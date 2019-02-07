2019-02-07T12:54:09+03:00
Происшествия

18-летний рязанский студент получил сотрясение мозга от упавшей с крыши сосульки

Все произошло уже за ограничительной красной лентой, которая была натянута от стены к дереву
Павел АВЕРИН
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Касимовский юноша пострадал от упавшей сосульки. Фото: изд-во "Пресса"Касимовский юноша пострадал от упавшей сосульки. Фото: изд-во "Пресса"
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В Касимове 18-летний студент техникума водного транспорта Данила Муратов 7 февраля пострадал от упавшей с крыши сосульки. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

– Мне оставалось дойти метров 20, – говорит Данила. – Но вдруг я почувствовал удар сверху и тут же оказался засыпан снегом.

Юноша отряхнулся и пошел в техникум, но уже в здании ему стало плохо. На помощь студенту пришли педагоги, они усадили пострадавшего, сняли куртку и в ее капюшоне обнаружили кусок сосульки 18 сантиметров длиной и 5 – толщиной.

Прибывшие медики «неотложки» рассказывают, что Данила жаловался на сильную головную боль, головокружение и тошноту. Данилу осмотрел врач-травматолог поставил предварительный диагноз - сотрясение мозга.

– Что самое обидное, все произошло сразу же за красной лентой, которая была натянута от стены к дереву. Только я за нее вышел, как бабахнуло по голове, – поясняет Данила. – Теперь всех своих друзей предупрежу, чтобы держались подальше от домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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