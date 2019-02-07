Подозреваемая в получении 4 взяток рязанская чиновница арестована

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-07T12:02:21+03:00

Для личного обогащения она использовала аукцион по покупке государством квартир сиротам

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявили и задокументировали факты получения взяток в крупном размере сотрудницей администрации Кораблинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

42-летняя женщина использовала свое служебное положение для того, чтобы победил конкретный участник аукциона по приобретению квартир, которые закупаются за счет бюджетных денежных средств для сирот. По предварительной информации, она получила за это взятку в размере 200 тысяч рублей. Позднее сотрудниками правоохранительных органов было выявлено и зафиксировано еще одно покушение на взятку и два факта взятки, организованных по аналогичной схеме.

В отношении подозреваемой Кораблинским районным судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU