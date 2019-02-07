Хаб X5 Retail group под Рязанью заработает уже летом
Губернатор Николай Любимов осмотрел площадку строительства распределительного центра компании X5 Retail group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») в Рыбновском районе. Объект, подрядчиком которого является холдинг «Vellcom group», планируют сдать в июне этого года.
По данным пресс-службы регионального правительства,площадь хаба составит почти 29 тысяч квадратов, а объем инвестиций превысит 1 миллиард рублей. Комплекс позволит создать порядка 800 рабочих мест и будет обслуживать магазины Московской, Тульской и Владимирской областей.
- Социальную сферу близлежащих территорий, в том числе города Рыбное, необходимо развивать с учетом потребностей в трудовых ресурсах для этого индустриального парка. Это мы будем учитывать обязательно, - отметил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU