Хаб X5 Retail group под Рязанью заработает уже летом

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-07T12:56:20+03:00

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Губернатор Николай Любимов осмотрел площадку строительства распределительного центра компании X5 Retail group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») в Рыбновском районе. Объект, подрядчиком которого является холдинг «Vellcom group», планируют сдать в июне этого года.

По данным пресс-службы регионального правительства,площадь хаба составит почти 29 тысяч квадратов, а объем инвестиций превысит 1 миллиард рублей. Комплекс позволит создать порядка 800 рабочих мест и будет обслуживать магазины Московской, Тульской и Владимирской областей.

- Социальную сферу близлежащих территорий, в том числе города Рыбное, необходимо развивать с учетом потребностей в трудовых ресурсах для этого индустриального парка. Это мы будем учитывать обязательно, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU