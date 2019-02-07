Два рязанских райцентра наконец соединят прямой автомобильной дорогой

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-07T12:00:42+03:00

Ее начнут строить уже в этом году

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Районные центры Чучково и Пителино наконец свяжут прямой автомобильной дорогой. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, отвечая на вопрос издательства «Пресса».

Пока такого пути нет – попасть на автомобильном транспорте из Чучковского в Пителенский район и наоборот можно только через Сасово.

Обещать новую дорогу власти начали в прошлом году – с появлением инвестора, строящего в Пителинском районе мегаферму: участок, соединяющий села Чубарово и Церлево предприятию нужен ничуть не меньше, чем местным жителям.

– Проектно-сметная документация готова, – сказал Николай Любимов. – Дорога точно будет, и строить ее мы начнем уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU