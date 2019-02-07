2019-02-07T12:00:42+03:00
Авто

Два рязанских райцентра наконец соединят прямой автомобильной дорогой

Ее начнут строить уже в этом году
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Районные центры Чучково и Пителино наконец свяжут прямой автомобильной дорогой. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, отвечая на вопрос издательства «Пресса».

Пока такого пути нет – попасть на автомобильном транспорте из Чучковского в Пителенский район и наоборот можно только через Сасово.

Обещать новую дорогу власти начали в прошлом году – с появлением инвестора, строящего в Пителинском районе мегаферму: участок, соединяющий села Чубарово и Церлево предприятию нужен ничуть не меньше, чем местным жителям.

– Проектно-сметная документация готова, – сказал Николай Любимов. – Дорога точно будет, и строить ее мы начнем уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшую молодую рязанку ищут уже две недели
Аварии на электросетях из-за снегопада случились в четырех районах Рязанской области
Хаб X5 Retail group под Рязанью заработает уже летом
18-летний рязанский студент получил сотрясение мозга от упавшей с крыши сосульки
Подозреваемая в получении 4 взяток рязанская чиновница арестована
Улицу рязанского райцентра второй раз за февраль оцепляют из-за подозрительной находки
В рязанской глубинке мигранты-нелегалы разливали молочку
Расписание рязанских электричек изменят на несколько дней
Молодой рязанец на «КамАЗе» снес три автомобиля (фото)
В 2018 году Рязанский филиал РСХБ направил на поддержку сельхозпроизводителей почти 10 млрд рублей
В Рязанской области из-за мокрого снега остались без электричества 10 тысяч человек
На улицах Рязани появилось около 100 машин для уборки снега
Рязанец потратил более 260 тысяч рублей из кассы магазина, где работал
9 февраля в Рязани пройдет День ремесел, а осенью – День краеведения
Тренер ХК «Рязань» дисквалифицирован за оскорбление судей
В Рязани закрыли два киоска по продаже проездных билетов
Сотрудники рязанской колонии нашли в своих рядах наркокурьера
В четверг Рязанскую область продолжит заваливать снегом
На Рязанскую область надвигается сильный снегопад
В Рязани будут судить девочек-подростков, обокравших уснувшего знакомого
Следователи раскрыли убийство, совершенное возле Новопавловской рощи в Рязани
В рязанском райцентре полицейские раскрыли кражу в банке
Момент ДТП с участием двух молодых рязанских водителей зафиксировала камера наблюдения
Житель рязанской глубинки пропил чужую газовую плиту