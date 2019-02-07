Два рязанских райцентра наконец соединят прямой автомобильной дорогой
Районные центры Чучково и Пителино наконец свяжут прямой автомобильной дорогой. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал, отвечая на вопрос издательства «Пресса».
Пока такого пути нет – попасть на автомобильном транспорте из Чучковского в Пителенский район и наоборот можно только через Сасово.
Обещать новую дорогу власти начали в прошлом году – с появлением инвестора, строящего в Пителинском районе мегаферму: участок, соединяющий села Чубарово и Церлево предприятию нужен ничуть не меньше, чем местным жителям.
– Проектно-сметная документация готова, – сказал Николай Любимов. – Дорога точно будет, и строить ее мы начнем уже в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU