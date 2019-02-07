2019-02-07T11:35:14+03:00
Происшествия

Улицу рязанского райцентра второй раз за февраль оцепляют из-за подозрительной находки

На этот раз переполох вызвал брошенный туристический чемодан
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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В среду, 6 февраля, правоохранительные органы оцепили центр города Скопин. Виной тому стал бесхозных туристический чемодан на колесиках, на который обратил внимание сотрудник газеты «Скопинский вестник» Ашот Григорян.

Издательство «Пресса» сообщает, что в течение пяти минут на место прибыли сотрудники полиции и оцепили территорию. Чемодан оказался пуст. Сейчас оперативники выясняют, как чемодан оказался на улице – не было ли в действиях неизвестного лица намеренной провокации?

Напомним, что 1 февраля в центр Скопина перекрывали из-за обнаруженной подозрительной коробки.

Правоохранительные органы призывают рязанцев к повышенной бдительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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