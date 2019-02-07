2019-02-07T09:55:03+03:00
Происшествия

Молодой рязанец на «КамАЗе» снес три автомобиля (фото)

В том числе «Газель»
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 6 февраля, около 18.05 в Рязанском районе произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на 17 км дороги «РязаньРяжск» – здесь столкнулись сразу четыре автомобиля.

28-летний рязанец на «КамАЗе» ехал со стороны Ряжска. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался сразу в три машины: «Газель», ВАЗ-2114 и Chevrolet Cruze.

В результате 39-летний водитель «Газели» и его 44-летний пассажир получили травмы – их отправили в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 4 ДТП, в которых травмы получил 5 человек. В регионе произошло 23 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 2878 нарушений правил дорожного движения, задержали 5 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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