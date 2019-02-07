В 2018 году Рязанский филиал РСХБ направил на поддержку сельхозпроизводителей почти 10 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-07T09:29:24+03:00

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Рязанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» был создан в 2002 году. На сегодняшний день в регионе действуют 20 отделений в 17 районах области. Услугами банка пользуются около 137 тысяч клиентов. За счет кредитных средств Рязанского филиала осуществляется финансирование сезонно-полевых работ, обновляется парк техники и оборудования сельхозпредприятий, успешно реализуются инвестиционные проекты по строительству и модернизации животноводческих комплексов.

О том, как Рязанский филиал РСХБ участвует в решении комплексных задач развития экономики Рязанской области, рассказывает его директор Сергей Синякин.

Поддержка агропромышленного комплекса – одно из приоритетных направлений в деятельности Россельхозбанка, и объем кредитования АПК растет год от года. Так, объем выданных займов в 2017 году, по сравнению с данными 2016 года, вырос на 44% и составил 8,8 млрд рублей. А в 2018 году Рязанский филиал РСХБ направил на поддержку сельхозтоваропроизводителей уже почти 10 млрд рублей. Мы кредитуем клиентов АПК различных форм собственности: от крестьянско-фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов. Около 160 предприятий агропромышленного комплекса области сегодня кредитуются в Рязанском филиале РСХБ.

Ярким примером является группа компаний «ЭкоНива». Рязанский филиал РСХБ открыл лимиты кредитования заемщику ООО «ОКА МОЛОКО» на финансирование строительства трех крупных молочно-товарных комплексов в Пителинском, Шацком, Александро-Невском районах Рязанской области с общим объемом финансирования более 9,8 млрд. руб. На данных комплексах будет производиться более 113 тыс. тонн молока в год (310 тонн в сутки). Финансирование осуществляется в рамках программы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей (Постановление Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016). ООО «ОКА МОЛОКО» входит в группу компаний «ЭкоНива», которая является партнером банка с 2008 года и уже реализовала при финансовой поддержке АО «Россельхозбанк» целый ряд крупных проектов в других регионах России.

Первый комплекс в Пителинском районе запущен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, второй в Шацком районе будет запущен до конца 2019 года и третий в Александро-Невском – в 2020 году.

В сфере розничного кредитования уже не первый год самой популярной услугой остается ипотечное жилищное кредитование. Объем выдач ипотечных кредитов за 2018 год превысил 1,8 млрд рублей, увеличившись почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При поддержке банка свои жилищные условия смогла улучшить 1191 рязанская семья. По данным за 2018 год населению Рязани и области было выдано кредитов в сумме более 3,2 млрд рублей, в целом розничный портфель с начала года увеличился на 20% и составил 5,9 млрд. Объем привлеченных средств населения, по состоянию на 1 января 2019 года, превысил 19 млрд рублей, увеличившись с начала текущего года на 16%. Более 46 тыс. рязанцев и жителей области являются вкладчиками филиала Россельхозбанка. Самыми популярными вкладами являются «Пенсионный» более 27 тыс. вкладов и «Доходный» более 14 тыс. вклада.

За 16 лет работы на территории области Рязанский филиал Россельхозбанка вложил в экономику региона свыше 96 млрд рублей кредитных средств, в том числе более 78 млрд. рублей направлено на поддержку юридических лиц и предпринимателей.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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ИСТОЧНИК KP.RU