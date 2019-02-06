На улицах Рязани появилось около 100 машин для уборки снега

СЕГОДНЯ 22:00 2019-02-06T22:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

6 февраля с 22:00 на все центральные улицы Рязани, а также на крупные улицы микрорайонов – Интернациональной (в Канищеве), Каширина, Крупской (в Московском районе), Рязанской (в Никуличах) и Связи (в Соколовке) выходит около 100 единиц специальной техники для уборки снега. Об этом горожан предупредила администрация Рязани и попросила не оставлять свои транспортные средства на проезжей части названных магистралей, чтобы не создавать помех работе снегоуборочной технике.

Механизированная уборка и обработка пескосоляной смесью проезжей части дорог будет проводиться до 6:00 7 февраля. Снег будет не только убираться, но и вывозиться.

ИСТОЧНИК KP.RU