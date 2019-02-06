Тренер ХК «Рязань» дисквалифицирован за оскорбление судей

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-06T17:29:05+03:00

Он не сможет руководить командой на площадке на протяжении четырех матчей

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Главного тренера хоккейного клуба «Рязань» Павла Десяткова наказали за оскорбление судей. Такую вольность он позволил себе на 60-й минуте гостевого матча с «Торосом» из Нефтекамска, который проходил 4 февраля.

Изучив эпизод с участием Десяткова, спортивно-дисциплинарный комитет Высшей хоккейной лиги отстранил его от трех игр, однако в сумме наставник «горожан» не сможет руководить командой на площадке на протяжении четырех матчей, так как нарушение регламента стало для него повторным.

Напомним, «Рязань» проиграла «Торосу» со счетом 0:2.

ИСТОЧНИК KP.RU