В Рязани закрыли два киоска по продаже проездных билетов

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-06T16:43:07+03:00

Как пояснил оператор, они потеряли свою актуальность

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С 6 февраля в Рязани окончательно закрылись два киоска по продаже проездных билетов. Один из них расположен у остановки «Памятник Ф. Полетаеву» на улице Полетаева, другой – у остановки «Медуниверситет» на улице Маяковского.

Городской оператор автоматизированной системы оплаты проезда пояснил, что решение связано с низкой востребованностью киосков, тогда как безналичными расчетами через сайт картаумка.рф, напротив, стали пользоваться чаще.

Кроме того, платежи теперь принимаются в 1200 точках города. Это следствие расширения агентской сети и возможности пополнить счет через КВЦ, «Сбербанк», «Живаго Банк», «Прио-Внешторгбанк». При этом оператор отдельно обозначил ближайшие к закрытым киоскам точки.

ИСТОЧНИК KP.RU