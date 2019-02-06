Сотрудники рязанской колонии нашли в своих рядах наркокурьера

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-06T15:48:56+03:00

Он задержан при попытке пронести гашиш и метадон

Изменить размер текста: A A

УФСИН по Рязанской области, как сообщает его пресс-служба, перекрыло канал поставки наркотиков в колонию №3. Это исправительное учреждение строгого режима находится в Скопине.

Один из местных сотрудников, работающий в должности младшего инспектора, попался при попытке пронести в зону гашиш и метадон. Первое запрещенное вещество потянуло на 29,1 грамма, второе – на 0,4.

Сам задержанный утверждает, что планировал употребить наркотики сам, но по оперативной информации они предназначались для одного из осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU