В Рязани будут судить девочек-подростков, обокравших уснувшего знакомого

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-06T14:28:23+03:00

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Две 15-летние жительницы Рязани предстанут перед судом по обвинению в краже. Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, они похитили у своего знакомого телефон и 16 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло в ночь на 8 августа, когда девочки были в гостях у молодого человека и выпивали с ним. Когда хозяин уснул, они украли его мобильный телефон и, зная пин-код, опустошили его QIWI-кошелек.

Когда предполагаемых преступниц нашли, они уже потратили деньги на обновки.

- Следователем в органы полиции направлено представление, в том числе для принятия мер к родителям несовершеннолетних, - говорится в релизе.

ИСТОЧНИК KP.RU