В рязанском райцентре полицейские раскрыли кражу в банке

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-06T14:41:00+03:00

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В банке Михайлова произошла кража. В полицию райцентра обратилась 80-летняя женщина, у которой пропал кошелек с 22 тысячами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По словам бабушки, деньги она сняла со счета в местном банке, а пропажу кошелька обнаружила уже дома.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в банке, и нашли момент кражи: женщина ненадолго отвлеклась и забыла кошелек у окошка оператора. Другая посетительница, взяв кошелек, тут же вышла на улицу.

При помощи местных жителей оперативники быстро нашли похитительницу, тоже пенсионерку. Ею оказалась 67-летняя жительница города. Она уже обязалась вернуть похищенное старушке, но уголовное дело все же возбудили.

ИСТОЧНИК KP.RU