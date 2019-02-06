Момент ДТП с участием двух молодых рязанских водителей зафиксировала камера наблюдения

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-06T12:19:46+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что во вторник вечером, 5 февраля, неподалеку от гипермаркета «Глобус» столкнулись автомобили Ford Focus и ВАЗ-2115. Момент аварии зафиксировала камера наружного наблюдения. Ролик выложен на канале «Дороги Рязани» на сайте YouTube. На записи видно, как автомобиль Ford Focus разворачивается от обочины, пересекая полосы, по которым в это время движутся автомобили. Происходит столкновение с ВАЗ-2115.

Напомним, что в ДТП пострадал 19-летний водитель отечественного автомобиля и его 26-летняя пассажирка. За рулем иномарки находился 20-летний парень – он не пострадал.

Рязань. ДТП у гипермаркета "Глобус".Вступай, чтобы не пропускать https://vk.com/roadrzn62 Инстаграмм https://www.instagram.com/Road_RZN_62 Телеграмм https://t.me/roadRzn62

ИСТОЧНИК KP.RU