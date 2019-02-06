Житель рязанской глубинки пропил чужую газовую плиту
А заодно и баллон
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Житель поселка Кадом поселил в своем втором доме сотрудников собственного небольшого предприятия. Однажды придя в этот дом, он увидел, что исчезли газовая плита и баллон.
Мужчина обратился в полицию, сотрудники которой отправились по ближайшим пунктам приема металлолома. Здесьони и обнаружили газовое оборудование, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Выяснилось, что в пункт вторсырья плиту с баллоном притащил 40-летний работник предприятия, который жил в этом доме. Мужчину разыскали и задержали. Вырученные деньги на тот момент он уже пропил.
Похищенное изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU