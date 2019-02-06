2019-02-06T11:14:24+03:00
Недвижимость

Депутаты расспросят чиновников об уборке Рязани зимой

На «думском часе» соберутся все, кто ответственен за содержание городских улиц
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Рязанская гордума решила провести «думский час» по теме содержания улиц областного центра. Распоряжение опубликовано на сайте представительного органа власти.

Согласно документу, до 7 февраля депутаты направляют через комитет по ЖКХ вопросы чиновникам, а до 18 числа администрация Рязани предоставляет народным избранникам информацию для ознакомления.

Само же мероприятие, на котором будет обсуждаться тема зимней уборки города, состоится под занавес календарной зимы - 21 февраля. Приглашены и.о. главы администрации Сергей Карабасов, и.о. замглавы администрации Игорь Ковалев, начальник управления благоустройства Михаил Белькевич и директор МБУ «Дирекция благоустройства города» Андрей Шестопалов.

Напомним, ранее прокуратура Советского района возбудила административное дело в отношении руководства «ДБГ» и внесла представление Карабасову из-за нарушений ГОСТа по содержанию улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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