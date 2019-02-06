2019-02-06T10:06:59+03:00
Звезды

Рязанцев приглашают на концерт к юбилею Виктора Цоя – «Симфоническое КИНО»

Проект существует уже 6 лет
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12 февраля в Рязанской филармонии пройдет концерт к юбилею Виктора Цоя. Проект «Симфоническое КИНО» – это оригинальное творение, вдохновленное поэзией Виктора Цоя и воплощенное Игорем Вдовиным и Юрием Каспаряном.

Союз рока, инструментальной музыки и накопленного опыта еще раз подтвердил статус группы «КИНО» как культового коллектива, творчество которого вне времени и пространства. За 6 лет своего существования проект «Симфоническое КИНО» стал уже поистине легендарным, не имеющим аналогов на отечественной сцене. Многочисленные двойники и плагиаторы «Симфонического КИНО» только подтверждают уникальность и значимость проекта.

В рамках концерта прозвучат новые песни из альбома «Группа крови», над которыми работает Игорь Вдовин и которые раннее не звучали в программе «Симфонического КИНО». Это станет долгожданным подарком для зрителей и отражением символизма юбилейных дат. Неповторимый видеоряд, который был создан Александром Цоем, усилит эффект от любимой музыки и воссоздаст в зале атмосферу культовой группы. Дирижером выступит Антон Шабуров, обладатель первой премии на международном конкурсе Jeuness Musicales international conducting competition Bucharest.

Солист проекта «Симфоническое КИНО» – Юрий Каспарян – стал современным олицетворением группы. Его неповторимый стиль игры позволяет острее чувствовать каждую строчку песен и открывать в них новые смыслы. Каждый, кому посчастливилось побывать на концерте «Симфонического КИНО», знаком с тем проникновенным чувством, которое захватывает зрителя с первых аккордов песен группы «КИНО» в исполнении Юрия Каспаряна и большого симфонического оркестра.

Начало концерта в 19.00. Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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