2019-02-06T09:47:48+03:00
Спорт

«Лыжня России» стартует по всей Рязанской области в ближайшую субботу

Главная гонка региона пройдет в Варских
Мария БЛИНОВА
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В ближайшую субботу, 9 февраля, пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2019». Напомним, в нашей области самые масштабное спортивное мероприятие страны впервые организовали в 2005 году.

Гонки пройдут во всех районах, сообщает пресс-служба облправительства. Главная площадка – лыжная трасса в районе поселка Варские Рязанского района. Забег начнется в 12.00. Любителей и профессионалов ждут дистанции в 5 и 10 км, в зависимости от возраста участников.

– В рамках «Лыжни России» будет проводиться тестирование по выполнению норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» – «бег на лыжах». Запланирована развлекательная программа, в частности мастер-классы, эстафеты, интерактивные викторины, конкурсы, флешмобы, памятные фотосессии и ряд других мероприятий. Будет работать «полевая кухня», – сообщает региональное минспорта.

Регистрация участников ведется по 8 февраля с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, 35. В день соревнований зарегистрироваться можно непосредственно на месте старта с 9.30 до 11.00.

Из Рязани в Варские будут ходить автобусы – с площади Театральной с 9.00 до 11.00. Обратно они повезут участников с 13.30 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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