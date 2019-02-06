Рязанка победила в конкурсе «народных трейлеров» фильма Быкова «Завод»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-06T09:32:32+03:00

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В сообществе режиссера Юрия Быкова подвели итоги конкурса «Народный трейлер». Предложенные участниками ролики были посвящены фильму «Завод», который выходит в прокат 7 февраля.

- Ваши трейлеры разошлись сарафанным радио по сети, больше кинотеатров проявили интерес к картине, а значит посмотреть её смогут все желающие, - отмечается в записи.

Больше всех лайков набрала работа рязанки Елены Елисеевой, она и стала победительницей. При этом главный приз - сувениры от режиссера - достанутся не только ей, но и Вадиму Жуковскому, трейлер которого Быков выделил лично.

Кроме того, каждый участник конкурса получит билеты на премьерные показы фильма. Кстати, расписания сеансов «Завода» для каждого города также выкладываются в соцсети.

Завод (2019) - Трейлер (народный by Lorein).Источник: vk.com/bykov_yuriy

ИСТОЧНИК KP.RU