Рязанские медики спасли пациентке глаз после гнойного воспаления
В ОКБ им. Н.А. Семашко помогли женщине, которая пожаловалась в пункт неотложной помощи на резкое снижение зрения. Когда дежурный врач диагностировал гнойное воспаление глаза, ее срочно госпитализировали.
Как уточняет пресс-служба областного минздрава, осложнение возникло после операции, проведенной в другом регионе. Рязанским хирургам нужно было удалить гной из стекловидного тела.
- Сложность заключается в том, что это задний отдел глазного яблока и доступ к пораженной части глаза крайне затруднен, - рассказали в минздраве.
Микроинвазивная витрэктомия позволила удалить воспаленную и измененную часть стекловидного тела без наложения швов и восстановить зрение. Промедление могло иметь плачевные последствия – вплоть до гибели глаза.
ИСТОЧНИК KP.RU