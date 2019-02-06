Рязанские медики спасли пациентке глаз после гнойного воспаления

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-06T09:06:28+03:00

Осложнение возникло после операции, проведенной в другом регионе

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В ОКБ им. Н.А. Семашко помогли женщине, которая пожаловалась в пункт неотложной помощи на резкое снижение зрения. Когда дежурный врач диагностировал гнойное воспаление глаза, ее срочно госпитализировали.

Как уточняет пресс-служба областного минздрава, осложнение возникло после операции, проведенной в другом регионе. Рязанским хирургам нужно было удалить гной из стекловидного тела.

- Сложность заключается в том, что это задний отдел глазного яблока и доступ к пораженной части глаза крайне затруднен, - рассказали в минздраве.

Микроинвазивная витрэктомия позволила удалить воспаленную и измененную часть стекловидного тела без наложения швов и восстановить зрение. Промедление могло иметь плачевные последствия – вплоть до гибели глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU