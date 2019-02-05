В деревне под Рязанью сгорел двухэтажный деревянный дом

СЕГОДНЯ 20:24 2019-02-05T20:24:21+03:00

Люди на пожаре не пострадали

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В понедельник, 4 февраля, в деревне Марьино-1 Рязанского района произошел пожар. Загорелся двухэтажный деревянный дачный дом. Огонь полностью уничтожил строение.

Издательство «Пресса» со ссылкой на заместителя начальника отдела надзорной деятельности Рязанского района ГУ МЧС Сергея Колпакова сообщает, что причиной возгорания стало, скорее всего, короткое замыкание. Последнее спровоцировала быстрая смена морозной погоды на оттепель.

Никто из людей на пожаре не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU