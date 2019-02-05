В среду холодную воду отключат на четырех улицах Рязани

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-05T17:31:57+03:00

ХВС не будет максимум до пяти вечера

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В среду, 6 февраля, в Рязани будут отключать холодную воду, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Холодного водоснабжения не будет из-за ремонта на водопроводе, уточняют в МП «Водоканал».

График отключения разный. С 9.00 до 13.00 воды не будет по адресам:

– Касимовское шоссе, д. 23, д. 23 корп. 1, д. 23 корп. 2, д. 23 корп. 3, д. 23 корп. 4, д. 25 корп. 1, д. 25;

– улица Кальная, д. 24.

А с 9.00 до 17.00 ХВС отключат по адресам:

– Октябрьский городок, д. с 7 по 17, д. с 22 по 28, д. 32, д. 41, д. 41 с литерами, д. с 42 по 53;

– улица Строителей, д. 10в и д. 14.

ИСТОЧНИК KP.RU