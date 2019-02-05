Рязанский педагог детсада вошла в топ-10 в России

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-05T17:18:16+03:00

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Ольга Елесина, педагог детсада № 11 г. Сасова, заняла шестое место на конкурсе «Воспитатель года России-2018». Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Елесина представила на конкурс видеоролик под названием «Радужный мир сказок». А с педагогическим эссе « Я – воспитатель» стала призером в этой номинации.

– Конечно, участие в конкурсе такого уровня накладывает большую ответственность. И я сильно переживала, потому как участвовала впервые, - делится впечатлениями дошкольный педагог. - Но победа за нами, чему я очень рада! Горжусь своей профессией и считаю себя самым счастливым человеком на свете, потому что участвую в непосредственном воспитании будущего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU