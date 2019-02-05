Рязанские медики готовятся к массовой эпидемии гриппа
Число инфекционных коек в больницах готовы увеличить втрое
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Министерство здравоохранения Рязанской области сообщает, что в связи с массовым распространением гриппа и ОРВИ в области продлено время работы поликлиник, разделены потоки пациентов с симптомами ОРВИ и без них, ограничен допуск посетителей в больницы.
Сейчас к приему больных готовы 500 инфекционных коек, при необходимости к ним прибавят еще тысячу.
– Обеспечен запас необходимых медикаментов в соответствии с расчетной потребностью, – отрапортовал минздрав.
Напомним, накануне принято решение отменить часть уроков в половине школ города. Еще несколько групп воспитанников детсадов тоже сидят по домам.
ИСТОЧНИК KP.RU