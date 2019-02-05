2019-02-05T16:48:09+03:00
Здоровье

Рязанские медики готовятся к массовой эпидемии гриппа

Число инфекционных коек в больницах готовы увеличить втрое
Мария БЛИНОВА
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Министерство здравоохранения Рязанской области сообщает, что в связи с массовым распространением гриппа и ОРВИ в области продлено время работы поликлиник, разделены потоки пациентов с симптомами ОРВИ и без них, ограничен допуск посетителей в больницы.

Сейчас к приему больных готовы 500 инфекционных коек, при необходимости к ним прибавят еще тысячу.

– Обеспечен запас необходимых медикаментов в соответствии с расчетной потребностью, – отрапортовал минздрав.

Напомним, накануне принято решение отменить часть уроков в половине школ города. Еще несколько групп воспитанников детсадов тоже сидят по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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