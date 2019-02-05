Рязанскую чиновницу, подозреваемую в серии взяток, взяли под стражу

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-05T16:25:18+03:00

Она пытается повлиять на свидетелей и мешает следствию

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Кораблинские следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы одного из управлений районной администрации. Она подозревается в том, что четырежды получила взятку либо пыталась это сделать, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Напомним, в прошлом году тогда еще чиновница занималась организацией покупки жилья для сирот. Квартиры в Кораблине приобретали через аукцион за бюджетные деньги. И женщина провела операции так, что продавцами в итоге становились ее знакомые. Получив оплату, часть денег они передавали чиновнице.

Однажды за одну такую сделку она получила 150 тысяч рублей. Позже, по версии следствия, деньги у потенциального продавца чиновница начала уже вымогать.

Сейчас следователям стало известно, что подозреваемая пытается помешать расследованию, в том числе – влияя на свидетелей.

Женщину задержали. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении ее под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU