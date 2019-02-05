2019-02-05T15:36:12+03:00
Общество

Крепкие морозы в Рязань решили пока не приходить

В отличие от мокрого снега
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального филиала Гидрометцентра на 6 февраля.

По информации синоптиков, в среду нас ждет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Днем потеплеет, и синоптики прогнозируют налипание мокрого снега. Ветер южный, ночью 2-7 м/с. Днем ветер усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по области -10...-5°С, днем столбики термометров поднимутся до -5...0°С.

Внимание: ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU

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