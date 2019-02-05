В Рязани подростковая преступность возросла на треть

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-05T15:05:15+03:00

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В Рязанской области проанализировали статистику подростковой преступности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в 2018 году несовершеннолетние нарушили уголовное законодательство 169 раз, что на 41 (или на 32%) больше, чем в 2017-м.

В Рязани огромное влияние на общую тенденцию оказал Московский район, где число преступлений выросло с 6 до 37. Ухудшилась ситуация и в Советском районе областного центра (было 2 – стало 8). Что касается глубинки, то в этот список попали Александро-Невский (2 – 9), Милославский (1 – 4), Ряжский (3-7), Рязанский (4 - 10) и другие районы.

Если говорить о возрастной структуре, стало вдвое больше уголовников, которым по 14-15 лет. При этом ощутимо подросла статистика злодеяний, совершенных на улицах, в ночное время и в состоянии опьянения (на половину, треть и 10% соответственно).

Удельный вес преступлений несовершеннолетних в общем их количестве увеличился с 2,1% до 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU