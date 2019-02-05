2019-02-05T15:05:15+03:00
Происшествия

В Рязани подростковая преступность возросла на треть

За год удвоилось число 14-15-летних уголовников
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязанской области проанализировали статистику подростковой преступности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в 2018 году несовершеннолетние нарушили уголовное законодательство 169 раз, что на 41 (или на 32%) больше, чем в 2017-м.

В Рязани огромное влияние на общую тенденцию оказал Московский район, где число преступлений выросло с 6 до 37. Ухудшилась ситуация и в Советском районе областного центра (было 2 – стало 8). Что касается глубинки, то в этот список попали Александро-Невский (2 – 9), Милославский (1 – 4), Ряжский (3-7), Рязанский (4 - 10) и другие районы.

Если говорить о возрастной структуре, стало вдвое больше уголовников, которым по 14-15 лет. При этом ощутимо подросла статистика злодеяний, совершенных на улицах, в ночное время и в состоянии опьянения (на половину, треть и 10% соответственно).

Удельный вес преступлений несовершеннолетних в общем их количестве увеличился с 2,1% до 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гололед может серьезно повредить растениям, посаженным рязанцами под зиму
Кинотеатр «Формула кино» в Рязани устраивает «СуперВторники»
Рецидивист из Подмосковья ограбил магазинчик в рязанской глубинке
Рязанка, катаясь на ватрушке с горки, сломала плечо и тазовую кость
Рязанскому водителю, попавшемуся пьяным, дали условный срок
МЧС предупреждается рязанцев о скользких тротуарах и дорогах
Ударил по голове и оставил на морозе – нерадивым рязанским папашей занялась прокуратура
Рязанец умудрился продать муниципальный коллектор и два газопровода
На Московском шоссе в Рязани микроавтобус сбил пешехода
В рязанских Борках случился пожар с трагическими последствиями
Прокуратура возбудила дело из-за плохой уборки Рязани зимой
В половине школ Рязани из-за гриппа и ОРВИ отменили уроки
ХК «Рязань» проиграл на выезде нефтекамскому «Торосу»
В Рязани введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ
Михайловское шоссе Рязани ждет масштабное отключение света
В Рязани пожарная машина попала в ДТП
В ночном ДТП в Рязани Hyundai Elantra развернуло почти на 360 градусов (видео)
На должность рязанского бизнес-омбудсмена претендуют два кандидата
С банковской карты рязанки неизвестные списали 19 тысяч рублей
В рязанском райцентре Касимов прошли соревнования по автокроссу
Пилот рухнувшего в Рязанской области самодельного автожира даже в больницу не попал
Губернатор Рязанской области выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП под Калугой
Рязанец обчистил две дюжины конфетных аппаратов
Двум районам Рязанской области выделят 30 миллионов рублей на водные объекты
Детский онколог из Рязани стал лауреатом всероссийской премии