2019-02-05T14:21:50+03:00
Общество

Гололед может серьезно повредить растениям, посаженным рязанцами под зиму

Корка не дает дышать и сейчас вся надежда на свежий снег
Мария БЛИНОВА
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На прошлой неделе в Рязанскую область пришел переохлажденный дождь – довольно редкое для наших краев природное явление. Морось, мокрый снег и прочие осадки, никак не «планируемые» в январе, тоже наделали нехороших дел: из-за одновременных морозов на всех поверхностях образовалась ледяная корка, в итоге люди падали, а автомобили долбились.

С тех пор погода так и осталась в этом диапазоне: на дворе опять оттепель, а синоптики снова прогнозируют похолодание.

Что вновь негативно скажется не только на людях и технике: природное явление опасно для растений, посаженных под зиму – это и озимые зерновые, и обычные овощные культуры. И, конечно, многолетние растения.

Проблема в том, что в таких условиях снег уплотняется, плюс в нем образуется корка льда. В итоге снижается аэрация, то есть дыхание зимующих растений. Теперь их состояние зависит от дальнейшей погоды.

– Если выпадет свежий снег, то это несколько снизит пагубность влияния ледяной корки, – отмечают синоптики регионального филиала Гидрометцентра. – Худший вариант для зимовки это сильные морозы при отсутствии снега. Но сейчас по всей области высота снежного покрова больше средних многолетних значений.

Согласно прогнозу, снег в ближайшие дни будет. Но небольшой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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