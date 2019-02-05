2019-02-05T13:07:58+03:00
Происшествия

Рецидивист из Подмосковья ограбил магазинчик в рязанской глубинке

Ему захотелось выпить и закусить «за счет заведения»
Антоний ВОХЕЧ
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..Фото: Павел АВЕРИН
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21-летний житель Московской области похитил из торгового зала в Захарове четыре бутылки коньяка и пакет с продуктами питания. По словам очевидцев, злоумышленник спокойно собрал покупки, а затем, не заплатив, через кассу выбежал на улицу. Об этом случае рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Работники магазина успели запомнить госномер и описание автомобиля, на котором скрылся хладнокровный воришка. Вскоре полицейские остановили машину на границе Михайловского района. Водителя задержали. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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