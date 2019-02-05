Рязанка, катаясь на ватрушке с горки, сломала плечо и тазовую кость
В селе Можары Сараевского района произошел несчастный случай во время катания с заснеженных склонов. Издательство «Пресса» сообщает, что жительница Рязани, гостившая у родственников, катаясь на ватрушке, получила серьезные травмы. Медики диагностировали у нее перелом плеча и тазовой кости.
Горка, на которой произошел инцидент невысокая, но ватрушку на склоне подбросило и перевернуло. Состояние пострадавшей прокомментировал главный врач Сараевской ЦРБ Павел Шейдеров:
- Молодая женщина поступила к нам сразу после травм. Ей сделали снимок и оказали первую помощь. Дальнейшее лечение будет проходить в Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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