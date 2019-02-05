2019-02-05T12:50:20+03:00
Происшествия

Рязанскому водителю, попавшемуся пьяным, дали условный срок

Какое-то время он скрывался от суда
Антон КОНОВАЛОВ
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В Шацком районе вынесли приговор мужчине, повторно попавшемуся на пьяной езде. Мерой наказания избрано условное лишение свободы сроком на 1 год, а также запрет садиться за руль следующие 1,5 года.

На заседании подсудимый свою вину признал, однако до этого предпочитал скрываться. Его даже объявили в розыск, так как не нашли по месту жительства, и принудительно доставили в судебный участок.

Ранее любителя покататься нетрезвым подвергали административному аресту, однако это не заставило его взяться за ум. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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