МЧС предупреждается рязанцев о скользких тротуарах и дорогах

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-05T11:57:22+03:00

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Во вторник, 5 февраля, Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. Сообщается, что что среды, 6 февраля, на территории области ожидается похолодание.

Среднесуточная температура понизится на пять (и более) градусов. Лужи растаявшего за последние дни снега превратятся в «каток». Возможно увеличение травматизма от падений людей на тротуарах, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники ведомства призывают рязанцев к осторожности и бдительности.

ИСТОЧНИК KP.RU