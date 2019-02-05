МЧС предупреждается рязанцев о скользких тротуарах и дорогах
В регион придет похолодание
Изменить размер текста:
Во вторник, 5 февраля, Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. Сообщается, что что среды, 6 февраля, на территории области ожидается похолодание.
Среднесуточная температура понизится на пять (и более) градусов. Лужи растаявшего за последние дни снега превратятся в «каток». Возможно увеличение травматизма от падений людей на тротуарах, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудники ведомства призывают рязанцев к осторожности и бдительности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»