Ударил по голове и оставил на морозе – нерадивым рязанским папашей занялась прокуратура

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-05T11:48:40+03:00

Если дело дойдет до суда, его ждет статья «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»

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После проверки прокуратура Сапожковского района в отношении 38-летнего жителя райцентра возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба надзорного органа. Статья: «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Будучи многодетным отцом семейства, гражданин П. этот факт определенно игнорирует: пьет, постоянно нигде не работает, случайные заработки пропивает, а дома устраивает скандалы, во время которых жена и дети сидят тише воды, ниже травы.

В январе случилась очередная попойка, после которой мужчина вновь начал цепляться к домочадцам, оскорблять и унижать их. Не выдержав, старшая дочь вышла во двор, мать за ней. После чего папаша просто закрыл дверь в дом и полчаса не пускал родных людей в тепло. Когда же замерзшая дочь стала входить обратно, родитель ударил ее мешком с мусором по голове. У девочки началась уже истерика…

Мать стала собирать вещи, чтобы навсегда уйти из этого дома с детьми, за что отец запустил в домочадцев стулом. Задев при этом люстру, осколки от которой полетели на детей. Выскочив из дома без верхней одежды, дети с мамой отправились к бабушке.

Прокуратура теперь проводит расследование, семья в дом так и не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU