Рязанец умудрился продать муниципальный коллектор и два газопровода

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-05T10:49:02+03:00

Уголовное дело уже возбуждено, мужчину задержали, но отпустили под залог в 1,5 миллиона

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Следователи рязанской полиции передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 42-летнего жителя облцентра, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью.

По версии следователей, рязанец по подложным документам оформил право собственности на муниципальный канализационный коллектор и два 500-метровых участка газопровода, расположенных на улице Мервинская, сообщает пресс-служба полиции.

В регистрирующий орган мужчина предоставил бумаги, согласно которым объекты расположены на земле, которую он арендует. Хотя по факту они находятся в другом месте. А получив право собственности на эти сооружения, он их просто продал – через подставных лиц. Ущерб горадминистрации и двум организациям составил 6,5 млн рублей.

Мужчину задержали. Сейчас для него избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU