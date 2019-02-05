2019-02-05T09:15:08+03:00
Общество

Прокуратура возбудила дело из-за плохой уборки Рязани зимой

Проверка прошла совместно с ГИБДД
Антон КОНОВАЛОВ
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Прокуратура Советского района Рязани возбудила административное дело против руководства Управления благоустройства города и внесла представление на имя и.о. главы администрации областного центра. Причина – нарушение требований ГОСТа по содержанию автомобильных дорог и улиц.

В релизе отмечается, что проверка проходила совместно с ГИБДД. Ревизоры выявили нарушения на улицах Чапаева, Пролетарской, Щедрина и Маяковского в виде снежных валов вдоль дороги, толстого слоя снега на тротуарах и гололеда.

Напомним, прокуратура решила вмешаться в ситуацию с уборкой улиц и прошлой зимой, причем тоже ближе к ее окончанию. На этот раз она выступила совместно с губернатором Николаем Любимовым. Тем временем автоинспекторы назвали неубранный снег причиной роста числа ДТП.

Кстати, Рязанский гидрометцентр прогнозирует в ближайшие дни стабильно отрицательную температуру и снегопады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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