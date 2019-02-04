В половине школ Рязани из-за гриппа и ОРВИ отменили уроки

СЕГОДНЯ 20:35 2019-02-04T20:35:28+03:00

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В Рязани введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление выпустил главный санитарный врач региона. Напомним, 4 февраля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что за минувшую неделю в области заболели более 8 тысяч человек. В общей сложности эпидпорог превышен уже на 45%, а почти половина заболевших – дети 7-14 лет.

По нормам, если болеет каждый пятый ученик в классе – класс закрывают. Если же заболели уже 30% школьников – школу закрывают на карантин полностью.

По информации горадминистрации, имеющейся на вечер понедельника, 4 февраля, ограничения введены в 38 школах Рязани: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 19 (25), 22, 24, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 72 и 73. В общей сложности это более150 классов.

В школе № 29 закрыли две дошкольные группы, плюс отправили по домам воспитанников семи групп в пяти детских садах облцентра: 24, 89, 145, 147 и 154.

– Полностью пока не закрыта ни одна школа Рязани, – уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Ограничения продлятся до особого распоряжения главного санитарного врача региона.

ИСТОЧНИК KP.RU